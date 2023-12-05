Ливан проинформирует Совбез ООН об убийстве своего солдата на границе с Израилем

И.о. министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб обвинил Израиль в нарушении резолюции 1701 СБ ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе

БЕЙРУТ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Ливана поставит в известность Совет Безопасности ООН об убийстве своего военнослужащего на границе с Израилем. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Ответ Ливана на убийство своего военнослужащего будет дипломатическим, потому что мы не хотим войны", - отметил он.

При этом Бу Хабиб обвинил Израиль в нарушении резолюции 1701 СБ ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе.

Ранее представитель командования ВС республики сообщил, что израильские войска обстреляли пограничный пост ливанской армии в Эль-Эдейсе. "Погиб один солдат, еще трое получили ранения и доставлены в госпиталь", - указал военпред.

С 8 октября - начала военной эскалации на ливано-израильской границе - это первый случай, когда в результате израильского обстрела гибнет ливанский военнослужащий.