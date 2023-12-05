Суд продлил арест бывшему главе Верховного суда Украины до 2 февраля 2024 года

Всеволода Князева ранее задержали в рамках дела о взятке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил срок содержания под стражей бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, который был задержан в рамках дела о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

При этом судья сократил сумму залога с 35 млн гривен до 27 млн гривен (около $736 тыс.). Это уже пятое продление ареста бывшего судьи.

Князева задержали 15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Затем апелляционная палата несколько раз уменьшала сумму залога и продлевала срок ареста.