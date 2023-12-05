В Бельгии и Нидерландах задержали шесть человек по обвинению в обходе санкций против РФ

Газета Soir отметила, что личности и гражданство задержанных не раскрываются

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Шесть человек в Бельгии и Нидерландах задержаны по запросу США в рамках расследования дела, связанного с поставками в Россию санкционных товаров. Об этом сообщила газета Soir.

По ее информации, федеральная прокуратура Бельгии провела во вторник серию обысков в городах Западной Фландрии, в частности в Кнокке и Экло. Аналогичные обыски прошли в Роттердаме в Нидерландах. Четыре человека задержаны в Бельгии, двое - в Нидерландах, вопрос об их аресте решается в настоящее время.

Газета отмечает, что все задержанные проходят по инициированному США делу о предполагаемых поставках в Россию через третьи страны техники двойного назначения, которая может использоваться для военного производства. Личности и гражданство задержанных не раскрываются.