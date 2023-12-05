Кабмин Украины выделил $868 тыс. на укрепления на подконтрольной Киеву части Запорожья

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что речь идет о строительстве фортификационных сооружений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выделило почти $868 тыс. на строительство фортификационных сооружений на подконтрольных украинским войскам территориях Запорожской области. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Выделено в целях укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации 31,704 млн гривен (порядка $867,7 тыс. по курсу нацбанка Украины - прим. ТАСС) для строительства фортификационных сооружений", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления, а власти в Киеве анонсировали некие значимые достижения. Однако вскоре стало очевидно, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло ощутимых результатов. Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем комментарии для британского журнала The Economist признал, что никаких прорывов ждать уже не приходится. На этом фоне в стране стали чаще говорить о необходимости "переходить к обороне". В частности экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ должны возвести глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ "меняют тактику", пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других.

Президент страны Владимир Зеленский провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. В конце ноября была создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. Ее возглавили глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Группа будет работать круглосуточно по принципу оперативного штаба. Она будет наделена консультативно-совещательными функциями и станет координировать усилия органов военного управления, а также центральных и местных властей по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.