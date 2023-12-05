Суд обязал МИД Молдавии опровергнуть письмо очерняющее экс-главу Минобороны Пасата

Валерий Пасат в 2005 году был осужден по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы Минобороны

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Незаконно осужденный экс-министр обороны Молдавии Валерий Пасат добился отмены решения суда, отклонившего его требование к властям официально опровергнуть очерняющее его секретное письмо бывшего главы МИД Андрея Стратана.

"Апелляционная палата Кишинева опубликовала мотивированное решение, которым отменила решение суда, отказавшего Пасату в его требовании", - говорится в публикации на сайте палаты.

В письме Стратан обязал послов проинформировать власти зарубежных стран о якобы мошенничестве Пасата при продаже истребителей МИГ-29 США в 1997 году. Оно было рассекречено МИД в 2021 году, когда министерство возглавлял Аурел Чепой. Пасат считает, что письмо нанесло вред его репутации и обратился с требованием к внешнеполитическому ведомству официально опровергнуть информацию, содержащуюся в документе, но ему отказали и тогда он обратился в суд.

Пасат в 2005 году был осужден по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы Минобороны. Также Генпрокуратура Молдавии возбудила против него дело по статьям "Захват государственной власти" и "Подготовка умышленного убийства". Его обвинили в попытке организовать с участием России государственный переворот в ходе парламентских выборов 2005 года и убийстве политика Юрия Рошки, занимавшего тогда пост вице-председателя парламента республики. Кроме того, Пасату было предъявлено обвинение в контрабанде оружия, речь идет о двух подаренных ему в бытность министром обороны иностранными коллегами пистолетах, и превышении служебных полномочий.

Позже он был полностью оправдан, а Европейский суд по правам человека обязал молдавское правительство выплатить ему компенсацию за понесенный моральный ущерб. В 2021 Генеральная прокуратура Молдавии принесла официальные извинения Пасату за то, что он был незаконно привлечен к уголовной ответственности. Сам Пасат расценивает эти обвинения как расправу властей "за сотрудничество на парламентских выборах в 2005 году с оппозицией", которая выступала против правящей партии коммунистов.