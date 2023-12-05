В Катаре сообщили о возвращении шести украинских детей из России на родину

Как отметила госминистр Катара по международному сотрудничеству Лулва аль-Хатер, "подобные моменты служат своевременным напоминанием о том, что посредничество может принести положительные результаты"

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Шестеро детей, вывезенных из зоны боевых действий в Россию, вернулись на Украину при посредничестве Катара. Об этом сообщила государственный министр Катара по международному сотрудничеству Лулва аль-Хатер в интервью британской газете The Times.

"Подобные моменты служат своевременным напоминанием о том, что посредничество может принести положительные результаты, если обе стороны, независимо от их разногласий, готовы действовать терпеливо и добросовестно", - сказала она. Источник издания сообщил, что речь идет о детях в возрасте от 8 до 15 лет, которые вернулись на Украину через территорию Белоруссии.

1 ноября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что четверо разлученных с родными в ходе украинского конфликта детей вернулись на Украину из Российской Федерации, один ребенок вернулся в РФ. В конце сентября Львова-Белова проинформировала о существовании канала связи с властями Украины, через который выстраивается работа по передаче российских детей на территорию России, а украинских - на территорию Украины. Тогда она заявила, что работа ведется по делам 15 детей с каждой стороны.