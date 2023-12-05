В Пентагоне сообщили, что США и КНР обсуждают график военных контактов на 2024 год

По словам помощника американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илая Рэтнера, США ведут с Китаем "обсуждения того, как будет выглядеть этот график взаимодействия"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай обсуждают график различных двусторонних военных контактов на предстоящие 12 месяцев. Об этом сообщил помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, комментируя решение Пекина и Вашингтона о возобновлении военного взаимодействия, принятое по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября.

"Лидеры сигнализировали в Сан-Франциско о готовности обеих сторон возобновить контакты, обсуждения между военными. Мы, Министерство обороны США, в настоящее время находимся в процессе обсуждения с КНР вопросов о том, как это будет выглядеть в предстоящие месяцы и год, эта комбинация встреч, телефонных разговоров, диалогов и [иных форм] взаимодействия в течение следующих 12 месяцев", - заявил Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Объявлять [пока] нечего относительно того, чем закончились [обсуждения]. Однако мы в настоящее время ведем на рабочем уровне регулярные обсуждения [этих вопросов], чтобы наметить путь вперед", - отметил помощник главы военного ведомства США. "Сказал бы, что мы прямо сейчас ведем с КНР обсуждения того, как будет выглядеть этот график взаимодействия, какова будет последовательность [контактов]", - уточнил Рэтнер.