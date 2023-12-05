СМИ: генсек ООН решил назначить экс-главу МИД Колумбии своим посланником по Кипру

Как отметила газета Phileleftheros, информация пока не подтверждена официально

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил назначить своим посланником по кипрской проблеме бывшую главу МИД Колумбии Марию Анхелу Ольгин Куэльяр. Об этом сообщила во вторник газета Phileleftheros, ссылаясь на свои источники, заметив, однако, что информация пока не подтверждена официально. Дело в том, что одобрить кандидатуру посланника должны лидеры как греко-кипрской, так и турко-кипрской общин острова.

Как сообщали СМИ, власти непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) ранее отвергли кандидатуру бывшей главы МИД Австралии Джули Бишоп. Родившаяся в семье политических деятелей, Куэльяр в 1983 году окончила университет в Париже, в 1988 году - Андский университет в Боготе, получила степень бакалавра в области политических наук. Занимала пост министра иностранных дел Колумбии в период с 2010 по 2018 год в правительстве Хуана Мануэля Сантоса Кальдеры. Ранее она работала послом в Венесуэле, а также была постоянным представителем своей страны при ООН. Имеет двадцатилетний опыт работы в государственном и частном секторах.

Администрация Никоса Христодулидиса активно выступала за назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе было не против назначения, но указывало, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат - ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности и не должен представлять ЕС и британское Содружество, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар проинформировал Гутерриша.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов до последнего времени настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.