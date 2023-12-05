Госдеп заявил, что шаги США в отношении Венесуэлы зависят от Каракаса

По словам помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса, диалог с представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжается

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы зависят от Каракаса, Вашингтон считает, что в настоящее время имеется шанс на нормализацию двусторонних отношений. С такими заявлениями выступил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Западного полушария Брайан Николс.

Он приветствовал соглашение, подписанное в октябре представителями руководства в Каракасе и венесуэльской оппозицией в Бриджтауне. "В конечном счете, этот процесс открывает дверь для потенциальной нормализации наших отношений с Венесуэлой, основанной на доверии и взаимном уважении, если сторона [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро выполнит взятые на себя обязательства", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По словам Николса, возможны как дальнейшее смягчение американских санкций в отношении Венесуэлы, так и отказ от этого процесса. "Насколько мы ужесточим или изменим свою санкционную политику, зависит от сделанных [Каракасом] шагов", - предупредил дипломат. "Мы продолжаем вести диалог с представителями Мадуро, а также тесные консультации с демократической оппозицией в Венесуэле относительно возможностей создания условий для демократической, процветающей и безопасной Венесуэлы", - отметил Николс, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

Как подчеркнул помощник госсекретаря, в Вашингтоне исходят из того, что на возможное улучшение отношений между Венесуэлой и США в любом случае потребовалось бы продолжительное время. "Мы хотим, чтобы отношения между нашими странами были более конструктивными", - утверждал Николс. "Однако мы [Соединенные Штаты] должны видеть прогресс в направлении демократических выборов, свободы и уважения фундаментальных ценностей [в Венесуэле]. Мы знаем, что это долгий процесс", - заявил дипломат.

Октябрьские договоренности и шаги США

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах нескольких оппозиционных лидеров, которые не могут по этой причине принять участие в президентских выборах. Он имел в виду в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, которая поражена в политических правах до 2030 года.

Высказывания главы американской дипломатии вызвали крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших Блинкена во лжи и шантаже. Каракас отрицает, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.