Саудовская Аравия и Катар призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

Эр-Рияд и Доха также указали на важность достижения "любого соглашения, способствующего началу всеобъемлющих переговоров, в которых примут участие страны региона"

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство Саудовской Аравии и Катара призвало власти Ирана полностью сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам прошедшего в Дохе заседания катарско-саудовского координационного совета на высшем уровне.

"Обе стороны также призвали Исламскую Республику Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ по поводу мирного характера ее ядерной программы", - следует из заявления, текст которого опубликовало Саудовское агентство печати. Доха и Эр-Рияд также указали на важность достижения "любого соглашения, способствующего началу всеобъемлющих переговоров, в которых примут участие страны региона".

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. По сведениям агентства Fars, аккредитации лишились восемь инспекторов МАГАТЭ. Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене безрезультатно.