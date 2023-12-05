Армия Израиля сообщила, что с 7 октября атаковала более 20 тыс. целей в Газе

Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальной представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские военные за время проведения военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС нанесли удары по более чем 20 тыс. целей в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В общей сложности с начала войны мы атаковали более 20 тыс. целей по всему сектору Газа", - заявил он на ежедневном брифинге.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.