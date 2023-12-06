Румыния предложила Lockheed Martin создать центр обслуживания F-16

Премьер-министр страны Марчел Чолаку пояснил, что сотрудничество по системе обслуживания с компанией уже налажено, однако Бухарест хочет "расширить сферу интересов"

БУХАРЕСТ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предложил американской компании Lockheed Martin основать совместное предприятие по обслуживанию и ремонту истребителей F-16. Об этом глава правительства, который находится с рабочим визитом в США, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы знаем о программе подготовки пилотов, в первую очередь румынских, но также и украинских, вместе с Нидерландами и компанией Lockheed Martin, - сказал Чолаку, стенограмма пресс-конференции которого размещена на сайте кабмина Румынии. - Это было сделано очень быстро, и программа уже функционирует. Мы обсудили создание на территории Румынии совместного предприятия для обслуживания и ремонта F-16. С Lockheed Martin уже налажено сотрудничество по системе обслуживания, но мы хотим немного расширить сферу интересов".

Премьер подтвердил решение о приобретении истребителей пятого поколения F-35, которое должен одобрить Конгресс США. "Каждая закупка утверждается Конгрессом, - сказал он. - Я говорил об этом с членами Конгресса, и решение будет категорически положительным".

Региональный центр подготовки пилотов истребителей F-16 расположен на 86-й авиабазе в Борче (уезд Кэлэраши) на юго-востоке страны. В соответствии с соглашением о сотрудничестве Румыния предоставляет для проекта авиабазу и инфраструктуру, ВВС Нидерландов - F-16, а Lockheed Martin - инструкторов и техническое обслуживание.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в Румынии в апреле 2023 года. На первом этапе намечено закупить 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - $6,5 млрд. Ожидается, что они поступят в Румынию после 2030 года.