Лидеры республиканцев в Конгрессе вновь увязали продолжение помощи Киеву с миграцией

Любой комплекс мер по национальной безопасности должен начинаться с защиты границы страны, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Республиканской партии в Конгрессе убеждены, что продолжение помощи Киеву возможно только при решении миграционного вопроса. С такими заявлениями выступили спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая перед журналистами в Конгрессе.

"Любой комплекс мер по национальной безопасности должен начинаться с защиты нашей собственной границы", - заявил Джонсон, отметив, что продолжение действующей политики Белого дома без решения проблемы на южной границе неприемлемо. "Я прямо сказал [помощнику президента США по национальной безопасности Джейку] Салливану, что существуют важные вопросы, на которые необходимо ответить прежде чем продолжать переговоры. Среди них - какова цель? Какова конечная цель на Украине? Как мы собираемся осуществлять надлежащий надзор за средствами, драгоценным сокровищем наших налогоплательщиков?" - добавил спикер нижней палаты Конгресса.

Джонсон и Макконнелл заявили, что республиканцы в Конгрессе серьезно настроены добиться качественных изменений в содержании возможного пакета финансирования, чтобы он включал решения по южной границе. "Они [демократы] не хотят заниматься пограничным контролем в контексте [выделения] дополнительного [финансирования на помощь Украине и Израилю, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе]. А мы [республиканцы] хотим", - подчеркнул Макконнелл.

"Так что я призываю всех членов нашей фракции проголосовать против <...>, дабы твердо очертить свою позицию, будем надеяться, в последний раз, заключающуюся в том, что мы настаиваем на значимых изменениях в ситуации вокруг [южной] границы. И я надеюсь, что они [однопартийцы] будут голосовать "нет", - заявил лидер республиканцев в Сенате, призывая однопартийцев голосовать против законопроекта, не включающего решения миграционной проблемы на американской границе. "Сейчас время уделять время нашей собственной границе в дополнение к важным международным вопросам, вызывающим обеспокоенность", - добавил он.

Тем не менее, по мнению Макконнелла, большинство республиканцев поддерживает запрос администрации США на выделение дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю. Он убежден, что предлагаемый республиканцами вариант действий станет для этого благоприятной возможностью.

Запрос на дополнительное финансирование Украины

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.