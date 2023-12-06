Главы МИД Китая и Великобритании обсудили Украину и односторонние санкции

Ван И в беседе с Дэвидом Кэмероном подчеркнул, что Пекин выступает против злоупотребления односторонними санкциями

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И и его британский коллега Дэвид Кэмерон обсудили по телефону украинский кризис и односторонние санкции. Об этом сообщил МИД Китая.

"Стороны обменялись мнениями по таким злободневным вопросам, как украинский кризис, - говорится в сообщении китайского ведомства. - Ван И подтвердил неизменную позицию КНР, которая призывает к продвижению мирных переговоров".

Как подчеркнул глава МИД Китая, Пекин выступает против злоупотребления односторонними санкциями. Ван И добавил, что китайские власти не приемлют меры, ущемляющие законные права и интересы страны.