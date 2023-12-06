Минфин: США будут ответственны за поражение Украины, если не одобрят новую помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву. Такое мнение выразила министр финансов Джанет Йеллен журналистам во время поездки в Мексику, ее слова привело во вторник агентство Reuters.

"Я говорила с членами Конгресса, это делали мои коллеги. Я думаю, они понимают, что ситуация тяжелая, мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить это требующееся Украине финансирование, и я включаю в это прямую бюджетную поддержку, поскольку она в полной мере жизненно важна", - сказала Йеллен.