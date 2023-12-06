Глава МИД КНР назвал отношения Китая и Британии стратегически важными для мира

Ван И отметил, что оба государства являются постоянными членами Совбеза ООН и несут ответственность за поддержание международной стабильности

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китайско-британские отношения имеют глобальное стратегическое значение для укрепления мира и обеспечения процветания всего международного сообщества. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с первым министром, министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Дэвидом Кэмероном.

"Стабильное и здоровое развитие китайско-британских отношений не только соответствует ключевым и долгосрочным интересам народов двух стран. Оно имеет стратегическое и глобальное значение для укрепления мира и обеспечения процветания во всем мире", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глав МИД Китая напомнил, что КНР и Великобритания - постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые несут большую ответственность за поддержание международной стабильности. Он отметил, что взаимодействие Пекина с Лондоном предоставляет возможности для развития обеих сторон.

"Надеюсь, Великобритания будет правильно воспринимать Китай, придерживаться общего направления в развитии китайско-британских отношений", - добавил Ван И.