США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве

Как сообщили в Госдепартаменте, документ позволит странам расширить партнерство в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Швеция заключили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом объявила во вторник пресс-служба Госдепартамента США.

Как она уточнила, документ был подписан в тот же день министрами обороны Полом Йонсоном и Ллойдом Остином. Глава шведского военного ведомства находится с визитом в Вашингтоне.

По свидетельству внешнеполитического ведомства, договоренность позволит США и Швеции "расширить <...> тесное партнерство в сфере безопасности, укрепить <...> сотрудничество в многосторонних операциях в сфере безопасности, вместе укреплять трансатлантическую безопасность". В деталях суть подписанного соглашения не раскрывается. При этом Госдепартамент выражает мнение, что Швеция после вступления в НАТО укрепит альянс, станет не получателем, а "поставщиком безопасности".

В начале ноября шведские СМИ сообщили, что стороны завершили переговоры по соглашению о военном сотрудничестве, которое в числе прочего дает США доступ к военным базам в королевстве. Ожидается, что в конце 2024 года вступят в силу законы, которые облегчат действия американских войск в Швеции и позволят хранить оружие, военную технику и боеприпасы. Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен одобрить его и принять решение о законодательных изменениях, необходимых для обеспечения действий американских войск. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.

В аналогичном договоре Норвегии и США сделана оговорка, что Осло не приемлет складирования или учений с применением ядерного оружия. По сведениям газеты Dagens Nyheter, подобной оговорки в шведско-американском соглашении нет, но Стокгольм может отказаться от хранения определенных оборонных материалов, если сочтет это необходимым.