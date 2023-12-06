Томас Мэсси пояснил, что Вашингтон помог свергнуть избранное правительство и "бряцал оружием" против России

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство на Украине. Это признал конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) в программе американского тележурналиста Такера Карлсона.

"В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", - сказал он во вторник.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал это интервью, заявив, отрадно слышать трезвые голоса в США. Он отметил, что есть шанс, что не все украинцы будут принесены в жертву геополитическим русофобским интересам США.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, события 10-летней давности на "майдане" в Киеве положили конец истории независимой Украины. Дипломат подчеркнул, что "майдан" привел к параличу государственных управленческих и правоохранительных механизмов, а за ним последовал государственный переворот, который тут же легализовали власти США, предложив считать его не переходом страны под внешнее управление, а "победой свободы и достоинства, которые, однако, очень быстро трансформировались в колониальную зависимость и бесправие".