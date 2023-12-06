Бывший президент США отметил, что исключение составит только первый день на посту, когда он "закроет границу и начнет бурение"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах 2024 года.

"Нет, нет. Кроме первого дня, когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байдена заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.