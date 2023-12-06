Трамп считает, что Байден не станет кандидатом в президенты США по здоровью

Бывший американский лидер добавил, что нынешний глава государства и "умственно плох"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден не сможет вновь стать кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих выборах главы государства из-за плохого физического состояния. Уверенность в этом выразил во вторник предыдущий президент Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

"Я лично не думаю, что ему удастся", - сказал он, отвечая на вопрос на эту тему. "Я думаю, что он в плохой физической форме", - пояснил Трамп.

Республиканец в шутку сказал, что Байден упадет, если только подуть на него. "Я лично не думаю, что ему удастся физически. Я видел, когда он был на пляже. Он не смог поднять пляжный стул, который может поднять и ребенок. И я бы сказал, что умственно он столь же плох, может даже хуже", - подчеркнул предыдущий американский лидер. При этом Трамп ранее в том же выступлении призывал не смеяться над умственными способностями Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.