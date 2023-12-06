ВС США будут иметь доступ к 17 военным базам, объектам и зонам в Швеции

Они расположены по всему королевству

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Соглашение о военном сотрудничестве между США и Швецией дает американским вооруженным силам (ВС) право и возможность использовать 17 шведских баз, объектов и военных зон. Об этом говорится в договоре, опубликованном на сайте правительства королевства.

Эти базы, зоны и объекты расположены по всей Швеции, в том числе в Кируне, Эстерсунде и Лулео на севере страны, Хальмстаде на юго-западе и Роннебю на юге, в Висбю на острове Готланд, Упсале в 70 км от столицы. В списке и военно-морская база Берга на Стокгольмском архипелаге.

Министры обороны Швеции и США Пол Йонсон и Ллойд Остин подписали во вторник соглашение о военном сотрудничестве, сообщает шведская правительственная канцелярия. "Это означает, что страны согласовали условия действия американских войск на территории Швеции. Соглашение <...> регулирует среди прочего такие вопросы, как правовой статус американских военных, доступ к базовым территориям и складирование в Швеции", - поясняет канцелярия.

США заключили соглашения о военном сотрудничестве с большим количеством европейских стран, отмечается в пресс-релизе. Норвегия подписала его в 2021 году, а Финляндия и Дания в настоящее время ведут с США переговоры о таком договоре.

Чтобы соглашение вступило в силу, его должен одобрить парламент Швеции. Законодательному органу также нужно будет принять решение о конституционных поправках, необходимых для реализации договора. Это будет сделано в 2024 году.