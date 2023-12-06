"Исламское сопротивление Ирака" сообщило об атаке на военную базу США

Движение отметило, что удар был нанесен БПЛА по базе Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Беспилотник (БПЛА) атаковал военную база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщили шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака".

Согласно заявлению движения, опубликованному в Telegram-канале, удар по Айн-эль-Асад был нанесен "в ответ на преступления противника в секторе Газа". Как утверждают сторонники движения, БПЛА "поразил заданную цель". Информации о причиненном ущербе не приводится.

В последний раз база Айн-эль-Асад была атакована 23 ноября. Тогда ударам беспилотников "Исламского сопротивления Ирака" подверглась также база, расположенная недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере Ирака.