NYT: брифинг в Сенате показал снижение шансов на сделку законодателей США по Украине

Газета отметила, что группа республиканцев покинула брифинг до его завершения, они были "разгневаны тем, что сотрудники администрации отказались отвечать на их вопросы об обеспечении безопасности границы" США и Мексики

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Закрытый брифинг в Сенате Конгресса США по вопросу о выделении средств для Украины и Израиля вылился в перепалку между демократами и республиканцами и продемонстрировал снижение шансов на скорое достижение ими договоренности по помощи Киеву. Такая оценка приводится в статье газеты The New York Times.

"Закрытый брифинг, состоявшийся во вторник днем, на котором сотрудники администрации призвали активизировать поддержку, перешел в попытки представителей двух партий перекричать друг друга, республиканцы гневно обвиняли демократов в попытках отбросить их требования ужесточить меры безопасности на границе [США и Мексики]. Этот провал, имевший место накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании в размере $110,5 млрд, не только ясно дал понять, что данную меру ждет крах, но и серьезно омрачил перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности", - говорится в материале.

Согласно оценке издания, голосование в Сенате, в результате которого выделение дополнительной помощи Украине не будет одобрено, "подчеркнет ослабление решимости США в решающий момент" в том, что касается готовности далее поддерживать Киев.

Как отмечает газета, группа республиканцев покинула брифинг до его завершения. Они были "разгневаны тем, что сотрудники администрации отказались отвечать на их вопросы об обеспечении безопасности границы, что является, по словам законодателей, обязательным условием для любого плана по отправке чрезвычайной помощи американским союзникам". В публикации констатируется, что поддерживать законопроект в настоящее время не намерены даже те сенаторы-республиканцы, которые ранее решительно высказывались за оказание помощи Украине.

Обмен обвинениями

Газета The Washington Post констатировала, что "сенаторы начали обвинять друг друга относительно надвигающейся потенциальной неудачи с предоставление дополнительной помощи Украине". "Если финансирование для Украины потерпит крах, то вина за это ляжет исключительно на Республиканскую партию", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

Сенатор Тодд Янг (республиканец от штата Индиана) обвинил демократов в "отсутствии готовности" обсуждать меры по ужесточению безопасности для пресечения нелегальной иммиграции из Мексики. По словам законодателя, это было "политическое решение" сенаторов-демократов.

Сенат США, как планируется, проведет в среду процедурное голосование по запросу вашингтонской администрации на выделение дополнительных средств для помощи Украине и Израилю. Как отмечают ведущие СМИ, шансов на принятие соответствующего законопроекта практически нет, поскольку его, как ожидается не поддержат республиканцы.

"Такое положение дел заставляет многих сторонников Украины в ее борьбе против России почувствовать уныние", - подчеркивает в связи с этим The Washington Post.

Запрос администрации

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить более $100 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз, в том числе во вторник, о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказался во вторник и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.