В Пентагоне призвали союзников США в Азии активнее пользоваться БПЛА

Как сообщил помощник главы ведомства по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер, Вашингтон ведет консультации по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе активнее использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в своих вооруженных силах и ведут с ними консультации по этому вопросу. Об этом сообщил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер.

"С нашими партнерами в районе Южно-Китайского моря, с Индией, с другими важными партнерами мы обсуждаем возможности по интеграции недорогих беспилотных систем в вооруженные силы, особенно для сбора информации на море и обеспечения полицейского контроля на избирательных участках", - приводит его слова портал Defense One. Чиновник добавил, что использование дронов станет "огромным преимуществом" для союзников и партнеров США и "сыграет решающую роль" в сборе оперативной информации.

Чиновник также указал, что дискуссии по этому вопросу были одним из пунктов повестки дня во время ноябрьского визита министра обороны США Ллойда Остина в Индию и страны Юго-Восточной Азии. По словам Ратнера, Пентагон ведет подобные обсуждения с властями Сингапура.

Портал отмечает, что Вашингтон активно обсуждает использование дронов со своими союзниками и партнерами. В частности, это касается индийско-американской инициативы по критически важным и новым технологиям (Initiative on Critical and Emerging Technology, iCET) и двусторонней оборонной инициативы INDUS-X. Издание также указывает, что планы по активному внедрению БПЛА в войска стали частью политики нового главы подразделения оборонных инноваций Пентагона Дуга Бека.

Ранее Пентагон объявил о запуске своей новой программы Replicator, цель которой - в течение ближайших двух лет принять на вооружение тысячи малозатратных автономных беспилотных систем, которые можно будет применять на воде, на суше и в воздухе. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, анонсировавшая инициативу 28 августа, указывала, что программа принята как в рамках политики по сдерживанию Китая, так и с целью обеспечения тактического преимущества над Пекином, если между ним и Вашингтоном возникнет вооруженный конфликт.