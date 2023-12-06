Глава спецслужб Киргизии на фоне протестов призвал граждан не поддаваться на провокации

Камчыбек Ташиев заявил о необходимости не политизировать ситуацию, связанную с социально-экономическими вопросами

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), заместитель главы кабинета министров Киргизии Камчыбек Ташиев призвал жителей республики не поддаваться на провокации и не политизировать ситуацию, связанную с социально-экономическими вопросами. Об этом он заявил во время поездки в Чуйскую область страны, комментируя продолжавшиеся несколько дней в стране митинги торговцев рынков, сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Председатель ведомства обратился к населению с просьбой не поддаваться на различные провокации, а провокаторов - не переводить социально-экономические вопросы в политическую плоскость", - говорится в сообщении.

На протяжении нескольких дней в нескольких населенных пунктах Киргизии, в том числе в Бишкеке, проходили митинги торговцев рынков, которые выступали против новой системы налогообложения. В частности, они протестовали против обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) и введения крупных штрафов за их отсутствие. В конечном итоге с митингующими встретился глава государства Садыр Жапаров, пообещав им отложить налоговые нововведения до лета 2024 года. В настоящее время рыночные торговцы покупают налоговые патенты и работают без ККМ.

"Ташиев в отношении прошедших за последнюю неделю митингов отметил следующее: владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности. Однако, несмотря на то, что торговцы платят большие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия", - отмечает пресс-центр.

Глава ГКНБ также предложил владельцам рынков "для облегчения работы торговцев" снизить для них арендную стоимость "как минимум в два раза". Помимо этого, он выступил с инициативой в обязательном обеспечить рыночных торговцев "бесплатными контрольно-кассовыми машинами".