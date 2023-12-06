Военные КНР проследили за противолодочным самолетом США в Тайваньском проливе

Как заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, китайская армия находится в состоянии повышенной готовности и будет решительно защищать национальный суверенитет и безопасность

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду проследили за пролетом американского патрульного противолодочного самолета в районе Тайваньского пролива. Об этом заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

"Американский противолодочный патрульный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив, публично разрекламировав это. Восточная зона боевого командования НОАК организовала истребители для слежения за пролетом и предостережения американского самолета", - говорится в заявлении представителя НОАК. Его цитирует агентство Xinhua.

Ши И отметил, что военные КНР находятся в состоянии повышенной боеготовности и будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность.