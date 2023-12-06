Шведские пилоты истребителей будут частично обучаться в Италии

Соответствующее соглашение подписали командующий ВВС генерал-майор Юнас Викман и его итальянский коллега, начальник штаба ВВС Италии генерал-лейтенант Лука Горетти

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. ВВС Швеции и Италии подписали соглашение о том, что с января 2024 года и до конца 2033 года часть летной подготовки шведских пилотов на истребителях будет проходить в Италии. Соглашение подписали командующий ВВС генерал-майор Юнас Викман и его итальянский коллега, начальник штаба ВВС Италии генерал-лейтенант Лука Горетти, сообщает шведское Минобороны.

Как поясняется в пресс-релизе, летчики будут проходить обучение в итальянской авиационной флотилии 61 Stormo. Оно проводится ВВС Италии при поддержке компании Leonardo Industries.

Шведские ВВС направят на авиабазу Галатина недалеко от Лечче в южной Италии, а также на авиабазу Дечимоманну на Сардинии летных инструкторов для получения навыков работы с итальянским учебно-тренировочным самолетом и его системой обучения. После этого шведские инструкторы будут работать самостоятельно в итальянской летной школе.