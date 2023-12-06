Глава МИД КНР заявил о необходимости скорого завершения ближневосточного конфликта

Ван И отметил, что крупные державы на фоне этого конфликта должны придерживаться справедливой, объективной и беспристрастной позиции, а также вести себя спокойно и разумно

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Израильско-палестинский конфликт и боевые действия в регионе должны завершиться как можно скорее. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Сейчас первоочередное дело - это как можно скорее прекратить огонь и боевые действия", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Он сказал, что крупные державы на фоне ближневосточного конфликта должны придерживаться справедливой, объективной и беспристрастной позиции, а также вести себя спокойно и разумно. "Любое урегулирование нынешнего кризиса в секторе Газа не может идти вразрез с решением о двух государствах", - сказал Ван И.

Согласно сообщению МИД КНР, Блинкен рассказал Ван И о своем недавнем визите на Ближний Восток и взглядах США на развитие ситуации в регионе. Госсекретарь США согласился с тем, что решение о двух государствах должно быть реализовано.