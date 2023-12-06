Армия Израиля нанесла удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

Армейская пресс-служба сообщила, что это сделали в ответ на обстрел израильской территории из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Танки, артиллерия и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах" в ответ на обстрел израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Ливана в сторону поста ЦАХАЛ, примыкающего к Араб-эль-Арамше, а также позиции ЦАХАЛ в районе горы Хермон. ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велись обстрелы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, самолеты ЦАХАЛ атаковали военный командный центр и военную инфраструктуру, принадлежащие террористической организации "Хезболлах", а танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким объектам в Ливане", - добавили в пресс-службе.