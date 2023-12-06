В Белоруссии заявили, что Запад в рамках гибридной войны создает коллапс на границе

Государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович заявил, что страну "пытаются задушить"

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Запад в рамках развязанной гибридной войны создает коллапс на границе с Белоруссией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на встрече с личным составом Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского, передает агентство БелТА.

"Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции, - сказал Вольфович. - Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе".

Он рассказал, что по дороге в Брест посмотрел на очередь транспорта на границе, в которой стоят машины с европейскими, польскими номерами. Госсекретарь акцентировал внимание, что из-за действий польской стороны европейские компании несут убытки, перевозчики испытывают неудобства.

"Белорусская сторона пытается нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. Соседние "демократы" об этом не думают, - отметил Вольфович. - Нужно искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве".

По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, очереди ожидающих въезда в страны Евросоюза из Белоруссии грузовых машин продолжают увеличиваться, на границе скопилось более 3 тыс. машин. В частности, въезда в Евросоюз через польский погранпереход "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") ожидают более 1 240 большегрузов.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести.