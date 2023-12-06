Тайский Новый год Сонгкран включили ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия

В МИД Таиланда отметили, что это решение будет содействовать "международному признанию ценности и важности традиционного тайского новогоднего фестиваля как нематериального культурного наследия"

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Тайский фестиваль воды Сонгкран, посвященный наступлению нового года по буддийскому лунному календарю, включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщил МИД Таиланда по итогам 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Ботсване.

В таиландском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это решение будет содействовать "международному признанию ценности и важности традиционного тайского новогоднего фестиваля как нематериального культурного наследия". "Включение [в список] поможет повысить осведомленность на местном, национальном и международном уровнях о важности нематериального культурного наследия", - подчеркнули в МИД королевства.

Сонгкран - является одной из древнейших традиций Таиланда. В переводе с санскрита "Сонгкран" означает "движение", "переход". Наступление тайского Нового года связано с переходом Солнца из созвездия Рыб в созвездие Овна. Обычно он празднуется в течение трех дней с 13 по 15 апреля. Однако лидер правящей в Таиланде партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, которая является президентом Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы, ранее заявила, что празднование Сонгкрана в 2024 году будет длиться целый месяц. Как ожидается, продление срока празднования должно принести экономике 35 млрд батов ($1 млрд).

Тайский Новый год отмечают в самый жаркий месяц года, поэтому как нельзя кстати приходится традиция обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. По случаю праздника также проводится праздничная церемония омовения статуэток Будды водой с лепестками роз и жасмина. Тайцы верят, что обливание водой позволяет духовно очиститься и избавиться от всего негативного.

Начало календарного года в Таиланде соответствует международному стандарту. Однако летоисчисление ведется с момента ухода Будды в нирвану, которое произошло на 543 года раньше рождения Христа. Таким образом, в Таиланде сейчас 2566 год. До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который отмечали в королевстве. Дата празднования из года в год отличалась, поскольку определялась с помощью астрологических расчетов. Современный Сонгкран превратился в красочный общенациональный фестиваль с множеством культурных мероприятий, привлекающих туристов со всего мира.