ВМС Перу приняли на вооружение переданные Испанией вертолеты Sea King

Стоимость сделки составила €600

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Церемония принятия на вооружение палубных вертолетов SH-3D Sea King, переданных Испанией морской авиации Военно-морских сил (ВМС) Перу, прошла на авиабазе ВМС страны Кальяо. Об этом пресс-служба администрации президента Перу сообщила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шесть вертолетов SH-3D Sea King и запасные части к ним формально были переданы ВМС Перу Министерством обороны Испании в октябре 2022 года за €600. "Эта символическая сумма сформирована на основании того, какую выгоду с материально-технической точки зрения [эта сделка] представляет для ВМС [Испании], которые тем самым обеспечивают данной технике последнее место службы, - пояснило правительство королевства в пресс-релизе по случаю передачи вертолетов. - [Кроме того, передача вертолетов] также направлена на укрепление тесных и доверительных отношений между ВМС Испании и Перу".

В Мадриде указали, что стоимость списанных Sea King была определена после инвентаризации. Эта модель находилась на вооружении ВМС Испании с 1966 года.

Sea King производства американской компании Sikorsky в свое время стал одной из первых модификаций семейства винтокрылых машин SH, предназначенной для противолодочной борьбы. Впоследствии испанские ВМС задействовали эти вертолеты в качестве тактических транспортных.

Перед передачей Перу испанские ВМС провели ремонт и модернизацию SH-3D Sea King. Вертолеты были оборудованы инфракрасными системами переднего обзора и лебедками повышенной грузоподъемности. Экипажи машин также получили нашлемные пилотажные очки ночного видения.

Как отметила президент Перу Дина Болуарте в своем выступлении во время церемонии ввода в строй полученных SH-3D Sea King, вертолеты призваны значительно повысить оперативный потенциал ВМС страны и сыграть решающую роль в ликвидации последствий ураганов "Эль-Ниньо". Стихийное бедствие традиционно оказывает разрушительное воздействие на прибрежные районы республики, морские границы которой омываются на западе Тихим океаном.

Переданные Испанией вертолеты также будут использоваться ВМС Перу для проведения поисково-спасательных и эвакуационных операций на море, транспортировки гуманитарной помощи и перевозки личного состава.

До передачи испанскими ВМС SH-3D Sea King на вооружении морской авиации ВМС Перу находились три таких вертолета и два в версии UH-3H. Таким образом, передача шести списанных вертолетов SH-3D Sea King фактически численно удвоила парк этих машин на вооружении ВМС Перу.

SH-3D они применяют для ведения морского патрулирования, противолодочной и противокорабельной борьбы. Многоцелевая модификация вертолета UH-3H на вооружении перуанских ВМС предназначена для поисково-спасательных операций, операций по пресечению незаконной деятельности и ликвидации последствий стихийных бедствий, медицинской эвакуации авиационным транспортом, а также перевозки личного состава и грузов.