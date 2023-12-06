Во Франции сообщили об открытии военного представительства на Фиджи

Министр ВС страны Себастьен Лекорню заявил о намерении увеличить с 40 до 240 число иностранных военных, проходящих подготовку в Вооруженных силах Новой Каледонии за счет "Тихоокеанской академии"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Франция намерена открыть постоянную военную миссию на Фиджи, а также усилить координацию со странами Индо-Тихоокеанского региона через Новую Каледонию. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню по завершении встречи глав оборонных ведомств Южно-Тихоокеанского региона.

"Мы собираемся открыть постоянное оборонное представительство на Фиджи и обеспечить наличие в Нумеа (столице Новой Каледонии - прим. ТАСС) специального представителя для каждой страны региона", - приводит его слова агентство AFP. Лекорню добавил, что "Франция всегда была тихоокеанской страной" и "всегда развертывала свои силы", когда это требовалось ее союзникам в регионе.

Министр заявил о намерении увеличить с 40 до 240 число иностранных военных, проходящих подготовку в Вооруженных силах Новой Каледонии за счет "Тихоокеанской академии". Создание этого регионального учебного центра анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Новую Каледонию в июле. Также он напомнил, что закон о военном планировании на 2024-2030 годы. предусматривает выделение €5 млрд на французские ВС, дислоцированные во Французской Полинезии и Новой Каледонии.

Итоги дискуссий

Участники конференции стран Южно-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Франция, Чили и Тонга), включая три страны-наблюдателя (Великобритания, США и Япония) обсудили широкий круг вопросов в сфере безопасности, а также сотрудничество по оборонным вопросам. В итоговой декларации приоритет отдается повышению операционного взаимодействия и обмену информацией между военными ведомствами. Они договорились закончить оформление рамок информационного обмена к концу 2024 года, когда состоится очередная встреча министров, она запланирована в Новой Зеландии.

"Участники поддержали инициативу Австралии по созданию Pacific Response Group ("Тихоокеанской группы реагирования") и предложили <...> развить инициативу для дальнейшего ее рассмотрения в 2024 году", - гласит коммюнике. Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эта "группа вмешательства" будет постоянным сформированным подразделением, которое сможет оперативно приходить на помощь по запросу государств региона в случае, например, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, на данной встрече было согласовано усиление борьбы с нелегальным рыбным промыслом, развитие связей между военными учебными заведениями и расширение сотрудничества в области исследований и обмена технологиями. Среди прочего было одобрено налаживание связей между "религиозными лидерами" и военными капелланами стран региона. Планируется также изучить влияние изменений климата на оборонную инфраструктуру.