Антикоррупционное ведомство Румынии предъявило обвинение бывшему премьеру

Его обвиняют в содействии закупке вакцин в объеме, превышающем количество подлежащих вакцинации лиц

БУХАРЕСТ, 6 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA) Румынии предъявило обвинение бывшему премьер-министру (Национал-либеральная партия), ныне сенатору Флорину Кыцу в соучастии в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями. Сообщение об этом размещено на сайте антикоррупционного ведомства.

Кыцу обвиняется в том, что 19 апреля и 13 мая 2021 года он "в нарушение положений закона и без каких-либо документов/анализов, подтверждающих необходимость закупки, одобрил два меморандума Минздрава, на основании которых были заключены контракты на закупку намного большего количества вакцин от COVID-19, хотя было известно, что количество подлежащих вакцинации лиц, которое румынское государство сообщило Еврокомиссии, составляет 10,7 миллиона".

"Хотя законтрактованных до 1 января 2021 года доз вакцин (37.588.366) было достаточно для вакцинации более 23 млн. человек, своими действиями подозреваемый Флорин Кыцу облегчил руководству Минздрава заключение сделки и представление к оплате закупку дополнительного количества - 43.359.892 доз вакцин - стоимостью €825 636 678", - утверждают прокуроры.

Ранее Кыцу заявил, что выполнял обязанности премьер-министра "в соответствии с законодательством Румынии". Сенат (верхняя палата парламента) дал разрешение на уголовное преследование экс-премьера, ныне сенатора Кыцу 29 ноября. Флорин Кыцу занимал посты премьер-министра в период 23 декабря 2020 года - 25 ноября 2021 года, спикера Сената - с 23 ноября 2021 года по 29 июня 2022 года, лидера НЛП - с 25 сентября 2021 года по 2 апреля 2022 года.

По этому же делу проходят также бывшие министры здравоохранения Влад Войкулеску и Иоана Михэилэ.