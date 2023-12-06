В ООН призвали Нигерию расследовать гибель мирных жителей вследствие авиаударов

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Сейф Маганго также призвал привлечь виновных к ответственности

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Нигерии должны расследовать все возможные нарушения прав человека, включая гибель гражданских лиц вследствие действий военно-воздушных сил. Об этом заявил в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго в связи с авиаударом в штате Кадуна, унесшим в ночь на 4 декабря жизни не менее 80 мирных жителей.

"Мы сожалеем в связи с авиударом в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате которого, по сообщениям, по меньшей мере 80 мирных жителей погибли и более 60 получили ранения", - отметил Маранго. "Призываем власти Нигерии тщательно и беспристрастно расследовать все предполагаемые нарушения международного законодательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права, включая случаи гибели и ранения в результате ударов ВВС, и привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

Маранго напомнил, что с 2017 года в Нигерии было совершено еще не менее четырех авиударов, приведших к "значительным гражданским жертвам". Так, в январе текущего года не менее 39 человек были убиты в результате авиаудара по деревне Рукуби (штат Насарава). В декабре 2022 года подобное произошло в штате Замфара, где погибли не менее 64 человек. Аналогичные инциденты имели место в сентябре 2021 года в штате Йобе (9 погибших) и в январе 2017 года в штате Борно (115 погибших).

УВКПЧ ожидает, что нигерйиские власти предпримут "все возможные шаги в будущем для обеспечения защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами Нигерии по международному праву". С этой целью, считают в управлении, необходимо "пересмотреть правила ведения боевых действий и стандартные оперативные процедуры, чтобы гарантировать, что подобные инциденты не повторятся".

Президент Нигерии Бола Тинубу ранее признал атаку беспилотника в штате Кадуна "несчастным случаем" и выразил соболезнования семьям жертв и населению региона. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном его администрацией. Президент поручил провести тщательное и полноценное расследование инцидента. По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, число погибших из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Нигерии, произошедшей в ночь на 4 декабря в штате Кадуна, достигло 85. По сведениям газеты Vanguard, представители ВВС Нигерии заявили, что в момент атаки не проводили никаких операций в штате. В свою очередь генерал-майор нигерийской армии Валентин Окоро сообщил властям штата, что военные "выполняли обычную контртеррористическую миссию в штате Кадуна", и непреднамеренно атаковали мирных жителей.