Белый дом заявил, что республиканцы Конгресса США "держат в заложниках" помощь Украине

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, помощь Киеву должна была быть одобрена еще 5 декабря, но из-за позиции республиканцев этого не произошло

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американская администрация отвергла требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, выдвинутые как условия для продолжения помощи Киеву, и, таким образом, республиканцы Конгресса США, по мнению Белого дома, держат в заложниках помощь Украине. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, [требуя введения] ряда довольно радикальных пограничных мер [на южной границе США]", - сказал он.

По словам Кирби, помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. В связи с этим он процитировал представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки "существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну".

При этом Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден "готов честно вести переговоры по поводу границы". Он напомнил, что президентская администрация уже согласовала выделение 6 млрд долларов на усиление южных рубежей США. "Давайте говорить об этом, но давайте не будем заставлять украинский народ страдать из-за проблем на Капитолийском холме", - добавил представитель Белого дома.