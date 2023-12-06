ОАЭ депортировали в Данию британца, подозреваемого в мошенничестве на $1,3 млрд

В Дании афера Санджая Шаха является самой крупной за всю историю страны

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Британский финансист Санджай Шах был депортирован властями ОАЭ в Данию по запросу датской прокуратуры, сообщает Danmarks Radio.

53-летний британец подозревается в крупном мошенничестве и противозаконном налоговом планировании, которые осуществлялись в период с 2012 по 2015 годы. Представив в налоговые органы Дании поддельные документы, подтверждающие владение акциями компаний Maersk и Novo Nordisk, Шах обогатился более чем на 9 млрд крон ($1,3 млрд) за счет невыплаты налога на дивиденды. В 2021 году против финансиста было заведено дело, а в 2022 году, после подписания между Данией и ОАЭ договора об экстрадиции, он был задержан в Дубае и помещен под стражу.

В Дании афера Шаха является самой крупной за всю историю страны.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил удовлетворение по поводу завершения процесса экстрадиции британца из ОАЭ "после нескольких лет напряженной работы". Он также отметил, что никаких уступок арабской стороне сделано для этого не было.

Параллельно с процессом экстрадиции Налоговое управление Дании вело в Дубае против Шаха гражданский процесс, в результате которого в мае этого года дубайский суд вынес решение, обязывающее Шаха вернуть датскому государству 8,5 млрд крон ($1,23 млрд).

По прибытии в аэропорт Копенгагена "Каструп" Шах был препровожден в главную столичную тюрьму Vestre Fængsel. В четверг с ним начнутся следственные действия.

Сам Шах не признает предъявленных ему обвинений и настаивает, что все его действия соответствовали закону. Судебный процесс над ним начнется в январе следующего года.