Суд США предъявил четырем "связанным с РФ лицам" обвинения в пытках американца на Украине

Предъявленные обвинения также включают жестокое обращение и незаконное содержание под стражей гражданина США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Вирджиния выдвинул обвинения в отношении "четырех лиц, связанных с Россией", в соответствии с законом США о военных преступлениях. Соответствующая информация содержится в обнародованном Министерством юстиции США обвинительном заключении.

"Министерство юстиции впервые в истории выдвинуло обвинения в соответствии с законом США о военных преступлениях в отношении четырех лиц, связанных с Россией, за тяжкие преступления против американского гражданина", - заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд, оглашая обвинения.

Согласно тексту обвинительного заключения, предъявленные обвинения включают пытки, жестокое обращение и незаконное содержание под стражей гражданина США.