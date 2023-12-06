Эрдоган заявил, что Турция не позволит террористам базироваться у своих границ

Он предупредил о недопустимости сотрудничества с РПК и подчеркнул, что Анкара "не откажется от сценария неожиданно нагрянуть ночью" в случае необходимости

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Турция не допустит базирования террористов у своей территории и обеспечит безопасность границ с Сирией и Ираком. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция обеспечит безопасность своих границ с Сирией и Ираком и не позволит террористическим организациям базироваться возле них. Рано или поздно мы сделаем безопасными приграничные с нами районы, в том числе Тель-Рифаат [в Сирии], - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Он предупредил страны, поддерживающие Рабочую партию Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), не назвав их, о недопустимости сотрудничества с РПК. "Мы хорошо знаем, кто что конкретно делает, чью руку держит. Если понадобится, мы не откажемся от сценария "неожиданно нагрянуть ночью", - отметил турецкий лидер, напомнив о прежних предупреждениях провести трансграничные операции в Сирии.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.