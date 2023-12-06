Al Jazeera: эсминец ВМС США сбил летевший к нему беспилотник на юге Красного моря

По словам чиновника из Пентагона, аппарат запустили из Йемена

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Mason сбил летевший в его направлении беспилотный летательный аппарат на юге Красного моря. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника из Пентагона.

"Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря", - сказал источник. По его словам, аппарат был запущен из Йемена, с территории, которую контролирует мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).

В среду представитель движения Яхья Сариа сообщил, что хуситы осуществили пуск баллистических ракет по ряду военных целей в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. 4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси обещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и БПЛА на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.