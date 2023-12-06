Во Франции с 2017 года 1,5 тыс. человек предстали перед судом по обвинениям в терроризме

Париж изучает возможность введения дополнительных мер для борьбы с террористическими действиями, заявила премьер Элизабет Борн

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Французская полиция за последние семь лет арестовала и передала в суд дела около 1,5 тыс. человек, обвиняемых в терроризме. Об этом сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн в интервью газете Le Figaro.

"С 2017 года было предотвращено 43 теракта, 1,5 тыс. человек были задержаны и переданы в руки правосудия по обвинениям в террористических действиях", - сказала Борн.

Она подчеркнула, что французские власти продолжают работу в этом направлении. "Мы рассматриваем возможность введения дополнительных мер для борьбы с терроризмом, - подчеркнула Борн. - Мы не можем опускать руки, как бы ни складывалась ситуация".

Премьер подчеркнула, что принятый в 2021 году закон разрешает властям в течение года контролировать поведение лиц, освобожденных из мест лишения свободы. При этом если речь идет об осужденных за терроризм, то этот срок может быть увеличен до пяти лет. "Это эффективный инструмент", - подчеркнула Борн.

2 декабря 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб напал на прохожих в XV округе Парижа. Его жертвой стал германо-филиппинский турист, умерший от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам главы ведомства, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после того, как 13 октября 20-летний злоумышленник напал с ножом на лицей в Аррасе. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения.