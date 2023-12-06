Премьер Франции уклонилась от ответа на вопрос о планах на президентских выборах 2027 года

По словам Элизабет Борн, у нее "достаточно других задач, которыми она сейчас занята"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн дала уклончивый ответ на вопрос, собирается ли она баллотироваться в президенты Франции на выборах 2027 года.

"У меня достаточно других задач, которыми я сейчас занята", - сказала Борн в интервью газете Le Figaro, отвечая на вопрос о наличии у нее президентских амбиций.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами. О намерении бороться за пост президента уже объявила лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая дважды была соперницей Макрона на выборах.