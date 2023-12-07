Парламент Венесуэлы принял в первом чтении закон по спорной территории с Гайаной

В документе отмечается, что "до выборов в штате Гайана-Эссекибо, которые пройдут в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, правительство и администрацию штата возглавит руководитель, назначаемый президентом республики"

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона, который предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной, был во вторник передан президентом Венесуэлы Николасом Мадуро председателю Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу.

"Штат Гайана-Эссекибо создается в рамках политико-территориального устройства Боливарианской Республики Венесуэла", - сообщил со ссылкой на вторую главу закона депутат Национальной ассамблеи, первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Он отметил, что "границы штата Гайана-Эссекибо будут проходить на севере по побережью Атлантического океана, на юге по границе с Бразилией, на востоке по реке Эссекибо, на западе по границам [венесуэльских] штатов Дельта-Амакуро и Боливар", что и является спорной территорией с Гайаной. В проекте закона говорится, что "до выборов в штате Гайана-Эссекибо, которые пройдут в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, правительство и администрацию штата возглавит руководитель, назначаемый президентом республики".

"Это очень красивый, простой и практичный закон, я приглашаю всех венесуэльцев принять активное участие в его обсуждении", - сказал Кабельо и призвал венесуэльский народ объединиться для защиты Гайаны-Эссекибо. Он указал, что правительство Гайаны, "управляемое [компанией] ExxonMobil", угрожает Венесуэле.

Родригес сообщил, что окончательно Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо планируется принять в декабре или в начале 2024 года.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней живут 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.