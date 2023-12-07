Сенегал и Британия подписали договор о сотрудничестве в обороне и безопасности

Дакар и Лондон, согласно документу, создают совместную военную комиссию

РАБАТ, 7 декабря. /ТАСС/. Сенегал и Великобритания подписали первый в истории двусторонних отношений договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Об этом сообщает информационное агентство Agence de Presse Senegalaise.

В соответствии с документом, две страны создают совместную военную комиссию. Дакар и Лондон договорились "укреплять связи в сфере обороны и безопасности, а также планировать, организовывать и координировать совместные действия, изучать новые области сотрудничества".

Подписи под договором поставили министр вооруженных сил Сенегала Эль-Хаджи Умар Юм и замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Они выразили "удовлетворение превосходным состоянием сенегальско-британских отношений" и подчеркнули "важность диалога для обеспечения международной и региональной стабильности".

Кроме того, Юм и Хиппи подтвердили "решимость углублять партнерство, основанное на принципах взаимного уважения, суверенитета, независимости и территориальной целостности двух государств".

Согласно договору, Сенегал и Великобритания будут вести "совместную работу над укреплением региональной безопасности и стабильности, вести борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в Гвинейском заливе, а также бороться с нестабильностью и терроризмом в регионе Сахеля".

Хиппи в Дакаре принял президент Сенегала Маки Саль. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области безопасности, пути укрепления и развития двустороннего партнерства, отмечает агентство.