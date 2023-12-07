AP: США приостановили использование конвертопланов Osprey

По данным агентства Associated Press, такое решение приняли после крушения одного из них в Японии

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США приостановили использование конвертопланов Osprey после крушения одного из них 29 ноября в Японии. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его сведениям, предварительные результаты расследования указывают на то, что причиной ноябрьского происшествия стала "неисправность материальной части", а не ошибка экипажа. При этом отмечается, что "главную причину" катастрофы выяснить еще не удалось.

Как долго Osprey не будут использоваться, неизвестно. AP со ссылкой на ВВС США пишет, что отказ от них будет в силе до тех пор, пока не выяснят причины крушения и не разработают инструкции по возвращению конвертопланов в строй.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима. На борту находились восемь человек. Разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, пять были госпитализированы. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.