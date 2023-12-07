Армия Гайаны потеряла связь с вертолетом над спорной с Венесуэлой территорией

Силы обороны республики уточнили, что на поисково-спасательную операцию влияют неблагоприятные погодные условия

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Силы обороны Гайаны сообщили в среду, что ведут поиски вертолета, связь с которым была утеряна, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.

"Силы обороны Гайаны в сотрудничестве с авиаоператорами частного сектора начали поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего вертолета GDF Bell 412 (8R-AYA). Вертолет вылетел из лагеря Аянганна сегодня в 09:23 (16:23 мск - прим. ТАСС) и направился в Арау с тремя членами экипажа и четырьмя пассажирами. В 11:20 (18:20 мск - прим. ТАСС) самолет передал сигнал аварийного локатора с координатами примерно в 30 милях к востоку от Арау на наших западных границах. На продолжающуюся поисково-спасательную операцию влияют неблагоприятные погодные условия в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Гайаны в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).