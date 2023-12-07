СМИ: польский министр в марте 2022 года встретил британский спецназ на Украине

По данным Declassified UK, он встретился со спецназом во время передвижений между Киевом и Житомиром

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Неназванный польский министр утверждает, что в марте прошлого года столкнулся с британским спецназом во время поездки на Украину. Об этом сообщает портал Declassified UK со ссылкой на книгу журналиста Збигнева Парафьяновича "Польша в состоянии войны".

"Они (британские силы специального назначения - прим. ТАСС) перемещались вместе с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", - приводит слова портал польского министра из книги.

По информации Declassified UK, он встретился со спецназом во время передвижений между Киевом и Житомиром. Кроме того, министр отметил, что представители польского спецназа находились на Украине с начала конфликта, сообщает портал со ссылкой на фрагмент из книги.