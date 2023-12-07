Си Цзиньпин встретился в Пекине с руководством Евросоюза

По сведениям Центрального телевидения Китая, встреча прошла в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай"

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, встреча состоялась в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай". Примерно в 11:00 по местному времени (06:00 мск) начался 24-й китайско-европейский саммит.

Предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году. В этот раз переговоры должны были продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу. Все основные мероприятия пройдут 7 декабря, после чего Мишель вылетит в Европу. Задержится ли еще на день в Пекине фон дер Ляйен, пока не ясно.