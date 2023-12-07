Си Цзиньпин заявил, что КНР и ЕС должны укреплять взаимное политическое доверие

Китай и Евросоюз не должны допускать внешнего вмешательства в совместное двустороннее взаимодействие, отметил китайский лидер

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. КНР и Евросоюз должны укреплять взаимное политическое доверие и не допускать внешнего вмешательства в совместное двустороннее взаимодействие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"КНР и ЕС должны быть партнерами во взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно укреплять политическое взаимное доверие, добиваться стратегического консенсуса", - отметил китайский лидер на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине. Слова главы государства приводит Центральное телевидение Китая.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекину и Брюсселю следует сообща противодействовать глобальным вызовам, укреплять диалог и сотрудничество ради взаимного блага. "В этом году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, - добавил он. - Наши отношения находятся в новой отправной точке: мы должны обобщить исторический опыт, понять мировые тенденции, проявить мудрость и ответственность".

Китайский лидер также указал не необходимость укрепления диалога межу КНР и Евросоюзом, на неприемлемость внешнего вмешательства.

В Пекине 7 декабря проходит 24-й саммит ЕС - КНР в Китае, предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году. В этот раз мероприятие должно было продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.