В Сьерра-Леоне погибли 18 силовиков в ходе попытки госпереворота 26 ноября

Церемония прощания с погибшими прошла 6 декабря

НАЙРОБИ, 7 декабря. /ТАСС/. В Фритауне 18 сотрудников силовых ведомств погибли в ходе столкновений 26 ноября, которые власти охарактеризовали как попытку государственного переворота. Об этом сообщил президент западноафриканской страны Джулиус Маада Био.

Ранее агентство Reuters передавало информацию о гибели 13 военных в результате этих событий.

6 декабря состоялась церемония прощания с погибшими, на ней присутствовал глава государства.

"18 доблестных офицеров <…> заплатили наивысшую цену, бесстрашно выступив против сил анархии и тирании, которые угрожали поглотить нашу страну", - говорится в заявлении президента, опубликованном в его соцсетях. Лидер страны подчеркнул, что все причастные к организации событий 26 ноября будут наказаны "по всей строгости закона". Ранее заместитель министра информации Сьерра-Леоне Юсуф Кекетома Санди заявил о задержании 57 подозреваемых в участии в попытке госпереворота. Также задержан один из основных организаторов беспорядков - оппозиционный деятель Амаду Койта.

26 ноября президент Сьерра-Леоне объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм в городе Фритаун. Также поступала информация о стрельбе на улицах столицы и о нападении на центральную тюрьму, в результате которого, по данным Reuters, сбежали около 1 890 заключенных. Впоследствии министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба назвал это неудавшейся попыткой государственного переворота.